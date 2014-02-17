دراسة لـ"التنظيم والإدارة" تنتقد عجز الأطباء بمستشفى المطرية

كشفت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتقييم أداء مستشفى المطرية التعليمى عن عدم توزيع الحوافز بنسب عادلة ومتوازنة، بالإضافة إلى وجود عجز فى الأطباء المقيمين ووظائف فنى التمريض.

وأكدت الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أمس الأحد وجود عجز فى التمريض، حيث يوجد نحو 25 ممرضا فى مقابل 19 غرفة عمليات فى الوقت الذى تحتاج فيه كل غرفة إلى 3 ممرضين على الأقل.

وقالت الدراسة إن هناك عجزا فى أعداد موظفى الخدمات المعاونة لنقل المستلزمات الطبية والتعقيم من وإلى العمليات، وأشارت الدراسة إلى تعطل بعض الأجهزة بالرغم من حاجة العمل إليها، مثل جهاز فصل مكونات الدم وذلك لعدم توافر قطع غيار خاصة له.

وأوضحت الدراسة وجود عجز فى وظائف الأمن، مما يعرض المستشفى للاعتداء من جانب البلطجية، بالإضافة إلى عدم وجود أجهزة كمبيوتر لتسجيل المرضى بالعيادات الخارجية.