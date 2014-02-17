كوريا تدين العملية الارهابية بمصر وتشعر بالصدمة

أصدرت الحكومية الكورية الجنوبية بيانا تدين التفجبر الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية تقل كوريين جنوبيين، بالقرب من منفذ طابا الحدودي جنوب سيناء

فيه الحادث الارهابى الذى تعرض لحكومة بيانا باسم وزارة الخارجية اليوم الاثنين،

وقالت ” الحكومة الكورية فى بيان اصدرته وزارة الخارجية : ” نشعر بالاستياء والصدمة البالغة جراء عملية تفجيرية استهدفت حافلة سياحية كان على متنها مواطنونا بالقرب من طابا الحدودية في شبه جزيرة سيناء في مصر ” .

وأضاف البيان حسبما نقلته وكالة ” يونهاب ” : ” أن الحكومة تتقدم بخالص تعازيها لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم ، واعدة بتقديم جميع الدعم الممكن .

وأكدت الحكومة في البيان قائلة ” سنشارك في مساعي المجتمع الدولي للقضاء على العمليات الإرهابية بصورة إيجابية، على أساس مبدأ أن العملية الإرهابية هي من الجرائم ضد الإنسانية ولا مبرر لها ولا بد من استئصالها بأي حال من الأحوال” .

وجاء في البيان أيضا ” تقدر الحكومة ما قامت به مصر وإسرائيل لنقل الضحايا وعلاج المصابين بكل سرعة ، ومن أجل معرفة ملابسات الحادثة ودوافعها ستتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع الدولي ” .