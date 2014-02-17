أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

كوريا تدين العملية الارهابية بمصر وتشعر بالصدمة

Google+ Print
كوريا تدين العملية الارهابية بمصر وتشعر بالصدمة كوريا تدين العملية الارهابية بمصر وتشعر بالصدمة

أصدرت الحكومية الكورية الجنوبية بيانا تدين التفجبر الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية تقل كوريين جنوبيين، بالقرب من منفذ طابا الحدودي جنوب سيناء

فيه الحادث الارهابى الذى تعرض لحكومة بيانا باسم وزارة الخارجية اليوم الاثنين،

وقالت ” الكورية فى بيان اصدرته وزارة الخارجية : ” نشعر بالاستياء والصدمة البالغة جراء عملية تفجيرية استهدفت حافلة سياحية كان على متنها مواطنونا بالقرب من طابا الحدودية في شبه جزيرة سيناء في ” .

وأضاف البيان حسبما نقلته وكالة ” يونهاب  ” : ” أن الحكومة تتقدم بخالص تعازيها لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم ، واعدة بتقديم جميع الدعم الممكن .

وأكدت الحكومة في البيان قائلة ” سنشارك في مساعي المجتمع الدولي للقضاء على العمليات الإرهابية بصورة إيجابية، على أساس مبدأ أن العملية الإرهابية هي من الجرائم ضد الإنسانية ولا مبرر لها ولا بد من استئصالها بأي حال من الأحوال” .

وجاء في البيان أيضا ” تقدر الحكومة ما قامت به مصر وإسرائيل لنقل الضحايا وعلاج المصابين بكل سرعة ، ومن أجل معرفة ملابسات الحادثة ودوافعها ستتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع الدولي ” .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر