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الإفراج عن ناشطة بحرينية بارزة بعد عام من السجن

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أفرجت السلطات البحرينية، الأحد، عن الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، بعد قضائها عامًا في السجن بتهمة إهانة الشرطة والتظاهر بوسط المنامة.
>وقال محمد الواسطي، محامي الناشطة، في تصريحات صحيفة، إنه كان ينبغي خروج زينب من الحبس في 13 من هذا الشهر، بحسب قرار النيابة، لكنها ظلت بطريقة «غير شرعية وإجرامية» في السجن لثلاثة أيام أخرى.

وأضاف: «السلطات لم تجد أي مبرر قضائي لاستمرار حبس زينب لأكثر من الوقت المسموح»، مؤكدا أنه «سيقدم دعوى بشأن هذا التأخر في الإفراج عنها».

وأشار «الواسطي» إلى أن الناشطة الحقوقية ظلت سجينة لنحو عام، منذ فبراير الماضي، لإهانة الشرطة خلال مظاهرات ودخولها دوار اللؤلؤة، الواقع وسط العاصمة المنامة، الذي يعد مهد احتجاجات 2011 ضد النظام.

ولا تزال الناشطة البحرينية متهمة بقضايا قد تعيدها إلى السجن لأربعة أشهر أخرى، بينها تمزيق صور ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وإلحاق أضرار بوزارة الداخلية خلال احتجاجات سابقة، بحسب المحامي.

وتعد الناشطة ابنة للمعارض البارز عبدالهادي الخواجة، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد للحض على التظاهر وقلب نظام الحكم.

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