سفارة كوسوفا بالقاهرة تحتفل اليوم بعيدها الوطنى السادس لاستقلالها

تحتفل سفارة جمهورية كوسوفا، اليوم الاثنين، بالعيد الوطنى السادس لاستقلالها، الذى يوافق 17 فبراير من كل عام.

ويحضر الحفل العديد من الرموز الوطنية المصرية والإسلامية وفى مقدمتهم مندوب عن الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومفتى الديار المصرية د. شوقى علام، ووزير الأوقاف المصرى د. محمد مختار جمعة، وممثلون للكنائس المصرية، كما يشارك فى الاحتفال لفيف من الوزراء والسفراء ورجال الفكر والثقافة والإعلام وبعض الفنانين.

وقال السفير الدكتور بكر إسماعيل مستشار وزير خارجية كوسوفا إن احتفال هذا العام يكتسب أهمية خاصة بعد اعتراف جمهورية مصر العربية بجمهورية كوسوفا كدولة مستقلة ذات سيادة، موضحا أن الاعتراف المصرى كان بمثابة ركيزة أساسية بجمهورية كوسوفا، إذ توالت اعترافات الدول المختلفة بعد اعتراف القاهرة.

وأعرب السفير الكوسوفى أن العلاقات المصرية الكوسوفية علاقات قوية وتاريخية تضرب جذورها فى أعماق التاريخ، وقد ترسخت العلاقات بشكل كبير بين مصر والشعب الألبانى منذ أن تولى محمد على باشا (الألبانى) وأسرته حكم مصر، وإليه يرجع الفضل فى بناء مصر الحديثة.