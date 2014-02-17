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الاتحاد الأفريقى يعقد جلسة يوم 28 فبراير لتعزيز العلاقات الأفريقية الأوروبية

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الاتحاد الأفريقى يعقد جلسة يوم 28 فبراير لتعزيز العلاقات الأفريقية الأوروبية الاتحاد الأفريقى يعقد جلسة يوم 28 فبراير لتعزيز العلاقات الأفريقية الأوروبية

أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقى أنه سيتم عقد جلسة خاصة يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالى لبحث كيفية دفع العلاقات بين أفريقيا والاتحاد الأوروبى إلى الأمام خلال عام 2014.

وذكرت المفوضية – فى بيان أصدرته الليلة فيما يتعلق بهذا الشأن – أنه سيتم عقد هذه الجلسة بمقر الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الاثيوبية  - أديس أبابا  وأن الجلسة ستنظمها إدارة الشئون الاقتصادية بمفوضية الاتحاد الأفريقى بالتعاون مع المركز الأوروبى لادارة سياسات التنمية.

وأضاف البيان أن موعد عقد هذه الجلسة يأتي فى وقت هام ، حيث انه يسبق موعد عقد قمة أفريقيا والاتحاد الأفريقى المقرر عقدها خلال شهر أبريل القادم .

وأشار البيان إلى أن هذه الجلسة الخاصة ستتيح فرصة لبحث ما تم احرازه من نجاحات والتحديات التى تواجه الشراكة بين الجانبين وبحث طبيعة العلاقات بينهما ، ومناقشة القضايا السياسية الشائكة مثل موضوع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها .

أ ش أ

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