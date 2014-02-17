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الأهلي يطالب جماهير بالالتزام في السوبر خوفا من ' التربص '

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الأهلي يطالب جماهير بالالتزام في السوبر خوفا من ' التربص ' الأهلي يطالب جماهير بالالتزام في السوبر خوفا من ' التربص '

طالب الأهلي جماهيره بالالتزام بالروح الرياضية والمظهر المشرف كأس السوبر الإفريقي أمام الصفاقسي التونسي يوم الخميس المقبل.

ويطرح الأهلي تذاكر مباراة السوبر يوم الثلاثاء بقيمة 25 جنيه للدرجة الثالثة و50 جنيه للدرجة الثانية و75 جنيه للأولى علوي و150 للأولى الممتازة.

وقال محمد مرجان مدير النادي الأهلي في تصريحات للصحفيين "نناشد الجماهير بالالتزام بالروح الرياضية والتشجيع المثالي أمام الصفاقسي".

وتابع "المباراة ستعكس صورة في الخارج ونتمنى أن تخرج في أفضل صورة كما اعتادت الأهلي وجماهيره في تلك المناسبات الكبرى".

وأضاف مرجان "نشعر بأن هناك تربص من بعض الجهات لحرمان الأهلي من جماهيره مستقبلا، لذا نناشد الجماهير بتفويت هذه الفرصة على كل المتربصين".

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