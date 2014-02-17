«ناس» يفوز بحزمة جوائز «فزاع للصيد بالصقور2»

اختتمت أول من أمس بطولة "فزاع" للصيد بالصقور 2 فئة "الشيوخ" والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث شهدت هذه البطولة مشاركة محلية وخليجية واسعة، انطلاقاً من الحرص الدائم على التنافس في الحدث الأكبر من نوعه على صعيد الرياضات الشعبية والتراثية.

وحققت نهائيات التلواح للشيوخ نجاحا باهرا، سواء من الناحية التنظيمية أو الحضور الجماهيري الواسع من مختلف أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة منهم البطل الأولمبي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، إلى جانب تواجد أبناء المنطقة الخليجية وحتى الجاليات الأجنبية التي تواجدت والتقطت الصور التذكارية لهذه الرياضة العريقة التي مارسها آباؤنا وأجدادنا المؤسسون.

المركز الأول

وأحرز محمد أحمد جابر المركز الأول في فئة حر فرخ، بعد أن حقق زمنا مقداره 22.755 ثانية، يليه بالمركز الثاني فريق "ناس" بزمن 22.969 ثانية، وثالثا يوسف عبدالله النعيمي بـ23.102 ثانية، وبالمركزين الرابع والخامس فريق ناس " NAS-K" بواقع 23.156 ثانية و23.369 ثانية.

وشهدت فئة "بيور جير فرخ" تفوق خلفان بطي القبيسي الذي حقق المركزين الأول والثاني بواقع 19.297 ثانية و19.563 ثانية، فيما أحرز فريق ناس المراكز من الثالث إلى الخامس بواقع: NAS-R 19.683 ثانية، NAS-K - 19.923 ثانية وNAS-H - 20.136 ثانية على التوالي.

ونال محمد أحمد الفلاسي لقب فئة "شاهين جرناس" بعدما سجل أفضل الأزمنة محققا 20.731 ثانية، يليه ثانيا فريق NAS-K" بزمن 21.076 ثانية، فيما أحرز سعيد بن عبدالله المركز الثالث بزمن 21.543 ثانية، وجاء محمد أحمد جابر بالمركز الرابع بـ21.903 ثانية وفريق ناس " NAS-R" بالمركز الخامس بـ21.943 ثانية. كما سيطر فريق ناس على ألقاب فئة "جير شاهين" محققا المراكز الخمسة الأولى، بأزمان بلغت: - NAS-R- 17.774 ثانية وNAS-K- 18.294 ثانية و18.334 ثانية و18.440 ثانية و18.446 ثانية على التوالي، كما سيطر فريق ناس على المراكز الخمسة الأولى لفئة "جير تبع فرخ" محققا أزماناً تبلغ: "NAS-K - 20.312 ثانية، و NAS-R- 20.552 ثانية و20.764 ثانية، و NAS-H- 20.792 ثانية وNAS-K- 21.019 ثانية.

فيما أحرز فريق ناس المراكز الأربعة الأولى في فئة "قرموشة فرخ"، بواقع: NAS-K - 20.381 ثانية و20.541 ثانية، وNAS-H - 20.687 ثانية وNAS-R - 21.101 ثانية، فيما ذهب المركز الخامس لـ"MRM1" بزمن 21.247 ثانية.

وتوج فريق ناس بالمركز الأول في فئة "شاهين فرخ" محققا "NAS-R" زمنا ومقداره 21.026 ثانية، يليه بالمركز الثاني راشد سعيد الكندي بـ21.121 ثانية، وبالمركز الثالث محمد أحمد جابر بـ21.466 ثانية، وبالمركز الرابع سيف حمد بالكديدا بـ21.667 ثانية، فيما جاء خامسا أحمد محمد بن مجرن بـ21.947 ثانية.

تكريم

وقامت اللجنة المنظمة بتكريم أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل فئة في نهاية المنافسات، وتقليدهم دروع التفوق ومنحهم الجوائز القيمة التي تم رصدها لهم بمكرمة غالية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي كان قد وجه بزيادة قيمة الجوائز مما كان له بالغ الأثر في رفع مستوى المنافسات.

من جانبه قال دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة "تميزت نهائيات التلواح للشيوخ بقوة التنافس وتقارب المستويات، حيث لم يفصل بين أصحاب المراكز الأولى سوى أجزاء بسيطة للغاية من أجزاء الثانية في عدد من الفئات، وهو المؤشر الذي يوضح الاستعدادات الكبيرة للحدث والرغبة العارمة بالظفرة بالمكارم الغالية لسمو ولي عهد دبي".

وقالت سعاد إبراهيم، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: "جاءت نهائيات التلواح للشيوخ ناجحة على كافة الصعد، خصوصا في ظل مشاركة نخبة من الصقّارين الذين قدموا أروع العروض عل مدار يوم حافل بالإثارة والتحدي، ضمن أجواء تنافسية سادتها الروح الأخوية والسعادة بالتجمع والتلاقي على هذه الأرض الطيبة دولة الإمارات العربية المتحدة، معاهدين قيادتنا الرشيدة على دعم ورعاية الرياضات التراثية ووراثتها جيلاً بعد جيل بكل فخر واعتزاز".

إهداء

أهدى محمد أحمد جابر فوزه إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مثمناً مكارمه الغالية ورعايته الواسعة للرياضات التراثية عموما وصيد الصقور على وجه الخصوص، مؤكدا أن هذه المسابقات ساهمت بفضل توجيهات سموه بدعم وتوجيه شباب الوطن لممارسة هذه الرياضات التراثية العريقة ومنحهم فرصة الإبداع والكشف عن مواهبهم.