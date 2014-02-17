اتفاقية لإعداد كوادر مواطنة للعمل في قطاع الإنشاءات

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والشركة العربية للإنشاءات "أربتك" بشأن تدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وتوظيفهم في مجال الصحة والسلامة، ومساحي الكميات وإدارة المشاريع لدى "أرابتك"، وذلك على هامش تدشين سموه مجمع التكنولوجيا التطبيقية بمدينة محمد بن زايد، وبحضور المهندس حسين إبراهيم الحمادي مدير عام المركز، وخادم القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة أربتك القابضة.

حيث وقع الاتفاقية كل من مبارك سعيد الشامسي نائب مدير عام المركز، وحسن عبد الله اسميك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أربتك القابضة رئيس مجلس إدارة شركة اربتك للانشاءات، حيث تشكل الاتفاقية أهمية وطنية وبداية جديدة لشراكة طويلة الأمد بين المركز والشركة لاستحداث عدد من البرامج التعليمية ورعاية الطلبة تنتهي بتوظيفهم بالشركة بعد التخرج بنجاح.

حرص

وعقب التوقيع ثمن المهندس حسين الحمادي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني حضور وتشريف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتوقيع هذه الاتفاقية، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تشجيع ومساندة التعاون البناء ما بين المؤسسات الحكومية والخاصة بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطنين، لافتاً الى أن الاتفاقية تضع إطار عمل واضح لانشاء ثلاثة برامج تعليمية تعنى بقطاع الإنشاءات وفق أحدث الاساليب المتبعة، وتدريب وإعداد الكفاءات المواطنة بما يلبي حاجات قطاع الانشاءات من الكفاءات المدربة على أعلى المستويات، وتوفير فرص التوظيف للطلاب الإماراتيين في قطاع الانشاءات في الدولة، إضافة الى رفد الشركة بالكفاءات المواطنة المدربة تدريباً عالياً وفي مختلف التخصصات.

ولفت مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني، الى أن الاتفاقية تنص على التزام المركز باستحداث وتطوير المناهج في ثلاثة برامج دراسية، تكون متوافقة مع احتياجات قطاع الانشاءات في مجالات الصحة والسلامة، ومسح الكميات، إدارة المشاريع في قطاع الإنشاءات.

تقدير

ومن جهته أعرب خادم القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة أربتك القابضة، عن تقديره الكبيرة لحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتوقيع هذه الاتفاقية الهامة، وهو الأمر الذي يشجع كافة الشركات على أداء واجبها تجاه شباب وفتيات الوطن بكل الحب والإخلاص.

مشيراً الى أن الاتفاقية تلزم الشركة بتوظيف 150 طالباً على خمس دفعات، بواقع عشرة طلاب لكل برنامج في كل دفعة، بحيث لا يزيد عدد طلاب كل دفعة على 30 طالباً، كما تلتزم الشركة بمنح عقود رعاية بغرض التوظيف للطلبة الذين تم اختيارهم للالتحاق بالبرامج، مع تأمين راتب شهري للطلبة خلال فترة الدراسة في البرنامج الدراسي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة أربتك القابضة، إن الاتفاقية تنص على أن تلتزم الشركة بتعيين جميع خريجي المركز في البرامج الدراسية المطروحة بالتعاون مع مركز ابوظبي للتعليم والتي تتوافق مع احتياجات قطاع الانشاءات في مجالات الصحة والسلامة، ومساح الكميات، وإدارة المشاريع في قطاع الإنشاءات، ممن حصلوا على رعايتها، إضافة الى توفير التدريب العملي عند الحاجة بمرافق الشركة بما يضمن تحقيق الاهداف المرجوة من هذه الاتفاقية الهامة.