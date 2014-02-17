وفاة الممثل اللبناني "درباس"

توفيّ الممثل اللبناني أحمد دنش المعروف "بدرباس" اليوم بعد صراع مع المرض أدى إلى تدهور صحته وأدخله في غيبوبة.

دنش عُرف بشخصية "درباس" بعد أن رافق الممثل صلاح تيزاني أو "أبو سليم" في المسلسل اللبناني "أبو سليم" على مدى سنوات عديدة كما اشتهر بأغنيته "ما طلت سهام" التي لم تمحى من أذهان اللبنانيين.

درباس هو من مواليد طرابلس وسيوارى الثرى غذاً الأثنين في مسقط رأسه عند الساعة الثانية عشر.

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