الممثلة "ايلين بيج" تعلن انها مثلية جنسياً

كشفت الممثلة الكندية Ellen Page عن انها مثلية جنسياً بعد أن اخفت هذه الحقيقة طوال 26 عاماً.

وحسب موقع "People"، Page بطلة فيلم Juno في العام 2007 أعلنت عن هذا الأمر في كلمة ألقتها في لاس فيغاس خلال حدث نظمته الجمعية الأميركية للدفاع عن حقوق المثليين جنسيا قائلتاً: "أنا هنا لأني مثلية، وربما بهذا الاعتراف سأحدث تغييراً، واحساسًا مني بالمسؤلية الاجنماعية، وأضافت "لقد سئمت إخفاء الأمر وسئمت الكذب، لقد عانيت خلال سنوات لأني كنت أخاف أن أكشف عن ذلك، وقد تأثرت معنوياتي وصحتي النفسية وعلاقاتي مع الآخرين سلبا بذلك".

وبعد هذه الاعتراف المفاجىء تلقت Page دعماً كبير من الكثيرين عبر موقع تويتر، الذي أعلن عن 192,000 تغريدة داعمة للممثلة الكندية من لحظة إعلانها هذا التصريح و أبزر من غرّد هما Ricky Martin معلقاً " Ellen أنا سعيد لاجلك... فانت أصبحتي حرّة " وMia Farrow التي قالت لها " نحن نحبك جداً.

يذكر أن Ellen شاركت في العام 2012 الممثل Leonardo DiCaprio في فيلم Inception وفي فيلم "To Rome with Love" للمخرج " Woody Allen".

والأن تظهر Ellen على الشاشة الكبيرة في فيلم "Days of Future Past" من سلسلة "X-Men".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"