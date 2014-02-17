كندة علّوش تبدأ بالعدّ التنازلي!

بدأت الفنانة السورية كندة علوش يوم السّبت تصوير أولى مشاهدها في المسلسل المصري "عد تنازلي" إخراج حسين المنباوي وتأليف تامر إبراهيم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي تشويقي يغلب عليه طابع "الأكشن"، من خلال جريمة قتل يحاول أبطال المسلسل كشف غموضها، والعمل من بطولة كل من كندة علّوش وطارق لطفي وعمرو يوسف وهاني عادل ورانيا يوسف.

وأعربت علوش عن سعادتها بالتعاون مع فريق عمل المسلسل، مؤكّدة أنّ معنوياتهم مرتفعة في إنجاز هذا العمل.

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