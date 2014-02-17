الصين هي الفائز الأكبر في مهرجان برلين السينمائي الدولي

أسدل الستار على مهرجان برلين السينمائي الدولي الـ 64 بإعلان إدارة المهرجان عن الأفلام الفائزة، فحصد الفيلم الصيني Black Coal, Thin Ice للمخرج Diao Yinan جائزة "الدب الذهبي" كأفضل فيلم، كما فاز Liao Fan بطل هذا الفيلم بجائزة أفضل ممثل. وقد أهدى مخرج الفيلم الجائزة لدى استلامها إلى أسرة العمل مؤكداً أن تجربته في هذا العمل كانت صعبة وشاقة.

وفاز المخرج الأميركي Richard Linklater بجائزة الدب الفضي كأفضل مخرج عن فيلمه Boyhood والذي تدور أحداثه حول صبي يصارع الحياة مع والديه المطلقين.

جائزة أفضل ممثلة كانت من نصيب الممثلة اليابانية Haru Kuroki عن دورها في فيلم The Little House والتي لم تتوقّع فوزها فأصيبت بدهشة كبيرة عند إعلان اسمها كفائزة وقد تسلّمت جائزتها وهي مرتدية الملابس التقليدية اليابانية.

وفاز الفيلم البريطاني The Grand Budapest Hotel للمخرج Wes Anderson بجائزة لجنة التحكيم وقد سجّل غياب مخرجه عن حفل الختام واستلم الجائزة عنه المخرج Dieter Kosslick.

وحصد المخرج Dietrich Brüggemann وشقيقته الممثلة Anna جائزة أفضل سيناريو عن الفيلم الألماني Stations of the Cross، كما نال Zeng Jian مدير تصوير الفيلم الصيني Blind Massage جائزة أفضل إسهام فني حيث تسلّمت الجائزة بطلته الكفيفة Zhang Le بصحبة المخرج Lou Ye.

وذهبت جائزة Alfred Bauer مؤسس المهرجان للفيلم الفرنسي Aimer, Boire et Chanter للمخرج Alain Resnais والذي تغيّب لظروف صحية، فتسلّم عنه الجائزة منتجا الفيلم Jean-Louis Livi و André Dussollier.

كما فاز نهار الخميس الفيلم اللبناني Mondial 2010 للمخرج Roy Dib بجائزة Teddy كأفضل فيلم قصير.

يذكر أن إدارة المهرجان كانت منحت نهار الجمعة المخرج البريطاني Ken Loach جائزة "الدب الذهبي" التكريمية.