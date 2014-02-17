الكفن ينهي خصومة ثارية بين عائلتين بملوي

أنهى عقلاء ومشايخ مركز ملوي ؛ منذ قليل ؛ خصومة ثأرية بين عائلتين بالمركز بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة برئاسة اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا , وبقيادة العميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي.

ترجع وقائع القضية إلى السنة الماضية ؛ عندما قتل “ كامل عبد الحكيم أبو العلا ” 65 سنه ” من عائلة ” أولاد أبو العلا ” علي يد ” محمد إسماعيل عبد اللطيف عسقلاني ؛ من عائلة “ عسقلاني ” والمحرر عنها المحضر رقم ” 4926 إداري المركز.

وتدخل العقلاء اليوم وقدم / محمود فضل عبد اللطيف عسقلاني ؛ “ كفنه ” إلى شقيق المجني عليه / حسيب عبد الحكيم أبو العلا ؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 1030 إداري مركز شرطة ملوي