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الكفن ينهي خصومة ثارية بين عائلتين بملوي

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الكفن ينهي خصومة ثارية بين عائلتين بملوي الكفن ينهي خصومة ثارية بين عائلتين بملوي

17 فبراير 2014 | 12:08 صباحاً

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صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أنهى عقلاء ومشايخ مركز ملوي ؛ منذ قليل ؛ خصومة ثأرية بين عائلتين بالمركز بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة برئاسة اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا , وبقيادة العميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي.

ترجع وقائع القضية إلى السنة الماضية ؛ عندما قتل “ كامل عبد الحكيم أبو العلا ” 65 سنه ” من عائلة ” أولاد أبو العلا ” علي يد ” محمد إسماعيل عبد اللطيف عسقلاني ؛ من عائلة “ عسقلاني ” والمحرر عنها المحضر رقم ” 4926 إداري المركز.

وتدخل العقلاء اليوم وقدم / محمود فضل عبد اللطيف عسقلاني ؛ “ كفنه ” إلى شقيق المجني عليه / حسيب عبد الحكيم أبو العلا ؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 1030 إداري مركز شرطة ملوي

2014-02-17

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