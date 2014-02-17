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“مليار امرأة تنهض” فى فلسطين

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“مليار امرأة تنهض” فى فلسطين “مليار امرأة تنهض” فى فلسطين

بعد ما شاركت فتيات بالرقص فى شوارع مصر الجديدة فى اطار حملة “مليار امرأة تنهض” شاركت فلسطين للمرة الأولى فى تلك الحملة العالمية ، التى تهدف إلى الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة العنف، وذلك فى حفل فنى ووقفة نظمت فى وسط مدينة رام الله يوم السبت.

وأطلقت الحملة العالمية “مليار امرأة تنهض” العام الماضى من جانب منظمة “فى-داى” التى تعنى بدعم ومناصرة النساء حول العالم، من أجل الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة العنف الواقع عليهن، بعد إعلان الأمم المتحدة أن ثلث نساء العالم يعانين من العنف، بمشاركة 207 دول حول العالم.

وقالت المشاركات فى الحملة إنه تقرر إطلاق “مليار امرأة تنهض” فى فلسطين للمرة الأولى، بمشاركة مؤسسات فنية، وحقوقية رسمية وأهلية ومؤسسات تعنى بشؤون المرأة، وأن إطلاق الحملة فى فلسطين يهدف إلى نصرة المرأة وإعلاء صوتها وحقها ووقف العنف الأسرى والمجتمعى الواقع عليها، لاسيما أن المرأة الفلسطينية تتعرض لعنف مجتمعى وأسرى إضافة لخصوصية فلسطين كدولة محتلة.

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