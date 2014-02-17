تركيا ترسل طائرة خاصة لنقل جثمان لاعب التايكوندو الذي لقي مصرعه في بطولة الأقصر‎

أرسلت السلطات التركية طائرة خاصة إلي مطار الأقصر الدولي لنقل جثمان اللاعب التركي سيثان اكباليك الذي لقي حتفه اليوم أثناء مشاركته في بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو.

من جانبه قال اللواء أحمد الفولى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، أن اللاعب خاض المباراة رقم 206 أمام بطل سلوفانيا ولم يحدث بينهم أى احتكاك وتفاجئ الجميع بسقوط اللاعب على الأرض، واتجه له كل من طبيب اللجنة المنظمة وطبيب المنتخب الوطنى والطبيب الخاص به، وعملوا كدمات لتنشيط عضلة القلب، لكنهم لم يفلحوا فى ذلك.

وتابع: “وفى الحال تم نقله إلى سيارة الإسعاف متجهين إلى مستشفى الأقصر، ولكن القدر سبق الجميع، حيث لقى مصرعه قبل وصوله إلى المستشفى”.

وأشار الفولى إلى أن وفاة اللاعب جاء نتيجة سكتة قلبية، مؤكدا علي أن على ساجر نائب رئيس الاتحاد التركى أكد فى أقواله للنيابة العامة أن الوفاة ليس بها أى شبهة جنائية.