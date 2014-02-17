«حماس» تدين لقاء «أبو مازن» بممثلي أحزاب إسرائيلية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الأحد، لقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس «أبو مازن» بعشرات الشبان الإسرائيليين في مقر الرئاسة برام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت الحركة، في بيان صحفي على لسان الناطق باسمها، سامي أبو زهري: «تدين حركة (حماس) لقاء (عباس) وعشرات الإسرائيليين في مقر المقاطعة برام الله».

واعتبرت أن »اللقاء صورة من صور التطبيع مع الإسرائيليين القتلة وتلميعا لصورتهم أمام الرأي العام»، داعية إلى «وقف هذه اللقاءات التي تعكس حالة الانهيار الخطير في المواقف السياسية للسلطة في رام الله»، بحسب البيان.

وكان «عباس» التقى، صباح الأحد، 270 شابا وشابة يمثلون كافة الأحزاب والتجمعات الإسرائيلية، وذلك ضمن سلسة من اللقاءات التي تعقدها قيادات فلسطينية مع ممثلين عنهم، من أجل نقل وجهة النظر الفلسطينية بخصوص حل الدولتين وإرساء السلام.