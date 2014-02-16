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مجلس الآباء والمعلمين بالخارجة يكرم أوائل الشهادات العامة بالوادي الجديد

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مجلس الآباء والمعلمين بالخارجة يكرم أوائل الشهادات العامة بالوادي الجديد مجلس الآباء والمعلمين بالخارجة يكرم أوائل الشهادات العامة بالوادي الجديد

الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم

نظم مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالخارجة بالوادى الجديد حفل لتكريم أوائل الشهادات العامة وذلك بقصر ثقافة الخارجة.

وقال نجاتى حسن رئيس مجلس الآباء والمعلمين بالوادى الجديد أن الاحتفالية تم فيها تكريم 35 طالب وطالبه فى مختلف الشهادات العامة، بالإضافة إلى تكريم 23 مدير إدارة مدرسة بإدارة الخارجة التعليمية.

حضر حفل التكريم مدير عام الإدارة التعليمية وقيادات التربية والتعليم وأولياء الأمور والقيادات التنفيذية، وقدم فريق كورال التربية والتعليم مجموعة من الأغنيات الوطنية بهذه المناسبة وتكريم أوائل الشهادات بشهادت تقدير وجوائز مادية وعينية من مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالخارجة بالوادى الجديد.

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