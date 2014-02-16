«الأوقاف» تستطلع رأي الأئمة حول الخطب المقترحة لـ«الجمعة»

عرضت وزارة الأوقاف، الأحد، على موقعها الرسمي الموضوعات المقترحة لخطب الجمعة في مارس المقبل، وذلك لاستطلاع رأي الأئمة والخطباء حولها، من أجل الحوار والمناقشة، كما تتلقي الوزارة أي مقترحات بشأنها قبل إقرارها بصورة نهائية.

والموضوعات هي: حق الطريق وآدابه، وطننا لا يحتمل الإسراف ولا التبذير وديننا يرفضهما، الأمانة في القول والعمل، مبدأ الحق مقابل الواجب وسيلة لإصلاح المجتمع.

يذكر أن الوزارة قررت أن تكون خطبة الجمعة القادمة بعنوان «العلم والعقل» وتدور حول منزلة العلم والعلماء في الإسلام، ودعوة الإسلام للتفكر وأعمال العقل، وطلاب العلم يبنون، ولا يهدمون، وخطورة الإفتاء بدون علم .