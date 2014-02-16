بشرى تعلن توقف برنامجها ” بوشة وشرشوبه ” في إذاعة ميجا إف أم

اعتذرت الفنانة بشرى اليوم عن تقديم حلقات جديدة من برنامجها الإذاعى” بوشه و شرشوبة “،وذلك بسبب الاوضاع الأدارية داخل إذاعة ميجا إف أم.

> يذكران بشرى كانت تقدم البرنامج من8إلى10مساء كل ثلاثاء،وكانت ميجا إف أم قد شهدت ايضا تقديم الكاتب الساخر “إبراهيم الجارحي” مقدم برامج “جارحي شو” استقالته نهائيا من الإذاعه ،وذلك تضامنا مع الزميلة “إيناس الشواف” التي فصلت من عملها تعسفيا بطريقة غير لائقة.

> وقال الجارحي عبر حسابه :”اعتذر لكل مستمعي برنامجي المواطن جارحي على قراري بوقف الاذاعة لكنني أتضامن مع أصحاب الحقوق من زملاء المهنة ولو على رقبتي”.

> وأضاف الجارحي عبر حسابه تويتر أدعو الجهات الرقابية إلى مراجعة قرارات ميجا إف إم وشركة صوت القاهرة بخصوص موظفي الإذاعة ﻷنها مهزلة مفتوحة بكل المقاييس.