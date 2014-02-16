جيرو يعترف بخيانة زوجته ويعتذر لفينجر وجمهور أرسنال

لندن، (إفي): اعترف المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو على حسابه الشخصي بموقع (تويتر) بخيانته لزوجته مع فتاة بفندق عسكر به فريقه أرسنال الإنجليزي، ملتمسا العذر منها ومن ناديه ومدربه أرسين فينجر.

وكتب جيرو تغريدات على (تويتر)، قبل خوض مباراة ليفربول الهامة اليوم في دور الـ16 ببطولة كأس إنجلترا، اعتذارا لزوجته ولعائلته وأصدقائه ومواطنه فينجر وجماهير أرسنال بعد تفجر فضيحته على مختلف الصحف والمواقع الالكترونية.

وأشارت تقارير صحفية الى أن جيرو (متزوج وأب لطفلة) قضى ساعتين في إحدى غرف فندق المعسكر مع عارضة الأزياء الأمريكية سيليا كاي قبل مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وصرحت سيليا أن لاعب المنتخب الفرنسي دعاها إلى غرفته بالفندق، لكنها لم تشر الى قيامهما بعلاقة جنسية، فيما اكتفت بذكر أن "الأجواء في الغرفة كانت لطيفة"، فيما رفضت طلب جيرو بالبقاء طوال الليل وغادرت بعد ساعتين.

وظل جيرو على مقاعد بدلاء "المدفعجية" اليوم قبل أن يدفع به فينجر في الدقائق الاخيرة، ليشهد انتصار فريقه 2-1 والتأهل لربع نهائي الكأس.

وانضم جيرو بذلك الى قائمة اللاعبين الفرنسيين الدوليين الذين ارتبطت اسمائهم بفضائح جنسية مثل فرانك ريبيري وكريم بنزيمة.