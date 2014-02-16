مصدر إيراني: الرئيس «روحاني» لن يزور تركيا في المستقبل القريب

قالت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، الأحد، نقلًا عن مصدر إيراني مطلع قوله، إن جدول أعمال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لا يتضمن زيارة تركيا في الوقت الحاضر، وذلك تعليقًا على الأنباء التي أفادت بأن الرئيس «روحاني» سيزور تركيا في غضون الأيام المقبلة.

كانت بعض المصادر الإعلامية التركية، كصحيفة «حريت»، أعلنت في وقت سابق عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس الإيراني إلى تركيا.

وخلال زيارة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إلى طهران، أواخر يناير الماضي، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمود واعظي، عن احتمال زيارة الرئيس «روحاني» إلى تركيا في غضون الشهرين المقبلين.