أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مصدر إيراني: الرئيس «روحاني» لن يزور تركيا في المستقبل القريب

Google+ Print

قالت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، الأحد، نقلًا عن مصدر إيراني مطلع قوله، إن جدول أعمال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لا يتضمن زيارة تركيا في الوقت الحاضر، وذلك تعليقًا على الأنباء التي أفادت بأن الرئيس «روحاني» سيزور تركيا في غضون الأيام المقبلة.

كانت بعض المصادر الإعلامية التركية، كصحيفة «حريت»، أعلنت في وقت سابق عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس الإيراني إلى تركيا.

وخلال زيارة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إلى طهران، أواخر يناير الماضي، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمود واعظي، عن احتمال زيارة الرئيس «روحاني» إلى تركيا في غضون الشهرين المقبلين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية