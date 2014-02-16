مطلوب وزير للديمقراطية وخطة خمسية

حضرات القراء:

صدقنى وأنا أكتب هذا المقال لا أخرف، فأنا بكامل قواى العقلية وكامل الأهلية، لماذا؟ لأنه فى المقالات الخلافية أو التى بها أفكار جديدة ينبغى أن تكون مركزاً، فهناك صيادوا المقالات. ويا ويلك لو اصطادوك على الفيس بوك أو تويتر.

عزيزى القارئ: أنا عندى سؤال، وعندى اقتراح.

أما السؤال فهو: هل انتهى الهوس بالديمقراطية فى مصر؟

طيب كيف ولديك مقالات على هامش الديمقراطية تنهال علينا كالمطر، وأخرى أن الديمقراطية هى الحل.. وشعارات بالشارع السياسى يرددها أى ناشط سياسى أو ثائر أو معارض أو بائع الحمص أو البطاطا أو الترمس أو حمص الشام.

كله عن الديمقراطية، الفرق أن المنظرين السياسيين يتحدثون عن أدبيات الديمقراطية وتعريفاتها... إلخ، بينما بائع البطاطا يتحدث عن كيفية تطبيق الديمقراطية عليه وعلى بلده واحترام البلد له.

إذن نحن لدينا هوس بينما الغرب لا هوس لديه لأن الحرية والديمقراطية بضاعة حاضرة ومتاحة للجميع.

طيب يا سيدنا قل لنا ما هو اقتراحك؟

سأقول ولكن أرجوك بالراحة علىّ.

أنا أرى ضرورة تعيين وزير للديمقراطية، يعنى هية جت عليه، كل تشكيل وزارى يقولون سندمج الوزارات ثم بعد التشكيل تجدها قد زادت.

فيا سيدى بجملة، طبعاً ستسألنى ولكن ماذا ستفعل؟

أكيد ستكون أنشط من وزارة العدالة الاجتماعية التى خيبت ظننا حتى الآن، لا أريد وزيراً فقط ولكنى أريد وضع خطة خمسية لتطبيق الديمقراطية، مع إلزام الرئيس القادم بأن يضعها فى برنامجه الذى سيرشح على أساسه.

مثلاً مهمة الوزير هى التنسيق بين الأحزاب السياسية، المساعدة فى بحث وسائل التمويل اللازمة لها، المساعدة فى إنشاء المنظمات غير الحكومية، لا يقتصر دوره على الرد على اتهامات المعارضة للحكومة، يعد برامج للتنشئة السياسية للطلائع، أن يساعد فى ترشيد وسائل التواصل الاجتماعى... إلخ.

حضرات القراء: أنا عندى أفكار واقتراحات كثيرة فى هذا الموضوع يمكننى أن أتحدث وأحاضر فيها ولكن هل حبايبنا الحلوين النشطاء والسياسيون ومنظرو التعريف بالديمقراطية سيوافقون.. أنا شخصياً أشك.

عزيزى القارئ: كعادتنا «الله لا يقطع لنا عادة» نترك الأصل ونتوه فى الفرع، نتحدث عن الشكل ونترك الموضوع.

فى قانون الرياضة مثلاً، ما سئلت فيه من كثيرين، وما قرأته على لسان آخرين هو سؤال ساذج.. هل يحق للجنة الأوليمبية المصرية أن تعد قانوناً للرياضة؟ لن أجيب، ولكن أحيلهم إلى كيفية وضع مشروعات القوانين ومن الذى له الحق فى اقتراحها ومن صاحب الشرعية فى اعتمادها.

حضرات القراء: لا يعنينى كل ذلك، ولكن ما يعنينى: هل يمكن لمصر أن تضع قانوناً للرياضة مقبولاً فى الداخل والخارج فى فترة لا تزيد على أربعة أشهر؟ المسألة ليست فى اقتراح مشروع القانون! جميع الوزراء منذ فترتى حتى الآن لم نفلح فى إصدار صدور مثل هذا القانون.

لاحظ، أنت تتكلم فى فترة الوزراء والحكومات منذ عام 75 حتى عام 2014 «ثلاثون سنة بالتمام والكمال».

عزيزى القارئ: مجلس النواب الجديد غالباً سيتشكل فى شهر سبتمبر أو أكتوبر فى هذا العام، طيب ما القوانين التى عليه أن يتصدى لها ويصدرها وهو الأداة التشريعية الوحيدة فى مصر؟ لا رئيس الجمهورية ولا الحكومة ولا منظمات المجتمع المدنى ولا الهيئات الأهلية.

سأضرب لك أمثلة لاختصار المساحة.

مطلوب 24 قانوناً جديداً وهى القوانين المكملة للدستور و53 تعديل قانون، سواء التى أصدرها مجلس الشورى السابق أو تعديلات بقوانين مرسى وعدلى منصور أو قوانين جديدة. عايز أمثلة: قانون الجنسية، قانون السلطة القضائية، قانون التأمين الصحى، قانون العدالة الاجتماعية، قانون إلغاء مجلس الشورى، قانون الأزهر، قانون البنك المركزى، قانون الآثار، البيئة، قانون العاملين بالدولة، قانون الحدين الأدنى والأقصى، قانون التظاهر، قانون مجلس النواب قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون المحكمة الدستورية العليا، قانون المجلس القومى للمرأة، قانون الانتخابات، قانون المحاماة، قانون الضرائب، المجالس الشعبية المحلية، قانون التعليم، قانون الدوائر الانتخابية، قانون مجلس الدفاع الوطنى، قانون حماية قناة السويس. كفاية كده، هذه بعض من نوعية القوانين، احسب كم دورة تشريعية تحتاجها ثم ركز معايا وقارن أهمية ما سبق بقانون الرياضة.

قانون الرياضة جاء فى القوانين المكملة للدستور، فى المادة 84 تقول ينظم القانون شؤون الرياضة الأهلية وفقاً للمعايير الدولية وكيفية الفصل بين المنازعات. لاحظ أن القانون لن يصدر إلا وفقاً لمعايير شؤون الرياضة الأهلية.. إذن متى وكيف؟

مشاعر

■ محمد حسنين هيكل.. الأستاذ.

من فضلك، قل ولا تقل.

قل إن الأستاذ لديه ذاكرة حديدية، ولا تقل إن عمره التسعين لا تأثير له على أفكاره ومشاعره وعلى نظرته للحياة ولمصر.. الطب النفسى والفسيولوجى يؤكد أن مثل هذا الشخص، أحلام اليقظة عنده شبه مستحيلة، كما أنه يحلم أصلاً وهو نائم.

لديه إشكاليات سلبية وإيجابية تسيطر عليه:

إشكالية الأمل فى الحياة والاستمتاع بها وتوقعه الموت فى أى لحظة، إشكالية الإحباط والتفاؤل، الاكتئاب والعادة، نظرته للحياة سوداوية أكثر منها بيضاوية، جسده يحتاج للراحة، ولكن كيف، ولا ينام ساعات كافية.

فى حوار عبدالله السناوى وآخرين: قال عنه الكاتب سليمان جودة إنه محبط بضم الميم وكسر الباء بل محبط للغاية، وأصاب كثيرين بيأس شبه كامل وإحباط بلا حدود.

الأستاذ معذور فهذا هو ما تسمح له به سنه، فالحياة عنده لا وردية ولا بمبية.

أرجوك لا تقنعنى بغير ذلك وليكن أنه قال إن مصر بلد ينتحر.

■ الإعلامى الشاب.. شريف عامر.

هل محظوظ أم شاطر يجيد استخدام أدواته الإعلامية؟ مطلوب إجابة بعد القراءة.

قلقت عليه بعد رحيله إلى M.B.C. قلقى لم يكن فى محله، القناة فتحت له مغارة على بابا: دهب - ياقوت - مرجان، وسلمته سر فتح المغارة.

شريف مثقف - عربية وإنجليزية سليمة، مطلع على أحداث العالم.

بداية رائعة كان مستعدا لها، حسن اختيار الضيوف، حوارات مع بعضهم صوتية ومرئية. وهو لم نره فى قنوات أخرى، بعد البداية المنحنى قل، الحماس ضعف، الغربال الجديد له شدة، مطلوب مقويات.

شريف محترف ومهنى ويحترم نفسه وضيوفه، ولكنه محايد زيادة عن اللزوم، وجهه الجامد وحماسه الخافت لا يجعلانك تتجاوب معه، يضع القضية أمام الضيف ويستمع دون أن يشعرك هل هو مع أم ضد، فى قضايا الوطن الموقف المحايد غير مطلوب.

شريف مصور فوتوغرافى فقط، مخرج تسجيلى فقط. رسام بورتريه لا غير.

مطلوب أن يفكها شوية، أن يضحك أن يبتسم أن يدغدغ الضيف ولا يشعرك أو يشعر الضيف بأنه فى واد آخر لا يعيش هو فيه.

■ برنامج THE VOICE

برنامج لاكتشاف أجمل الأصوات فى الوطن العربى.

ذكاء فى اختيار لجنة الاختبار، واحد لبنانى نغش دمه خفيف بسيط متواضع، وواحد تونسى دمه خفيف كذلك يذكرنى بخفة دم الفنان عبدالسلام النابلسى.. وواحدة مصرية بنت بلد ومجدع وجريئة ثقتها فى نفسها كبيرة، وواحد عراقى القيصر وجهه يحمل كل معانى الحزن، يشعرك بأنه يحمل الدنيا على كتفيه.

الربيع العربى موجود فى مصر وتونس.. الانفجارات والاغتيالات فى العراق ولبنان.

هم تركيبة فنية سياسية. الحلانى، الرباعى، الساهر، شيرين، التى تطورت وتوقفت عن بعض التصرفات التى قامت بها فى العام الماضى، وأصبحت ملو هدومها. هو جرعة فنية ترويجية نحتاجها للتغلب على جو الفكر والقرف الذى نعيشه فى العالم العربى.

■ نادى الزمالك.

الزمالك كان دائماً مجتمعاً مفتوحاً، الآراء متنوعة، الهجوم والهجوم المضاد مباح، أخباره على الملأ وفى كل وسائل الإعلام الرياضى.

الأهلى مجتمع مغلق، لا تعرف ما يدور داخل أسواره.. قرارات مدروسة وفى السر، لا هجوم ولا هجوم مضاداً.. قلت مرة الزمالك كالمجتمع الأمريكى والأهلى كالمجتمع الروسى.

فى ظنى أنه لا الأهلى سيتغير ولا الزمالك، إلا إذا تحول مجلس الإدارة الجديد إلى نقطة تحول فى مسيرة النادى الرياضية والاجتماعية.

سؤال إجابته صعبة: هل يمكن أن نرى مخلصين بضم الميم وتشديد اللام يكونون نقطة تحول للنادى الكبير؟ أنا معجب بالقادمين من الخلف أو القادمين الجدد، وبخاصة الفيلسوف أيمن يونس والمتطور ميدو والواعد أحمد مرتضى منصور. هل يمكن أن ينجحوا بعد أخذ مباركة الكبار د. درويش، المستشار مرتضى منصور، جاسر، عامر، جلال.

فى ظنى، الوقت القادم يمكن أن يكون نقطة تحول مهمة فى تاريخه.

■ الفنانة الكبيرة شويكار.

يا جمالها، يا طعامتها، يا خفة دمها، يا جدعنتها، يا احترامها لنفسها يا حبها للفن الأصيل الذى عاشت فى محرابه، اللى عاوزنى يجينى أنا مابروحش لحد، قول لا يخرج من أى حد، لكن يخرج من فنانة تحترم نفسها وتاريخها، شويكار أسعدتنا فى مسرحياتها وأفلامها مع الراحل العظيم فؤاد المهندس، كوميديا راقية، دلع ستات مستحب، لخبطة كلام يا حلاوته، (انته اللى قتلت بابايا) رأت أن ناصر والسيسى يتشابهان فى الشجاعة وحبهما للبلد.

عن مذكراتها:، ليس عندى ما يجعلنى أكتب مذكراتى، حياتى عادية للغاية.. منتهى التواضع.

يا ست شويكار، حياتك غير عادية، مر فيها أعظم فن فى مصر، يا ناس أليس هناك كاتب يمكن أن يقنعها بمذكرات.

الله عليكِ يا شويكار بمذكرات أو بدون مذكرات.