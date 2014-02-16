الفرنسي زيدان : إبني لديه كل مؤهلات النجاح في كرة القدم

أكد مساعد مدرب ريال مدريد الإسباني، الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، أن ابنه لوكا لديه كل مؤهلات النجاح في مجال كرة القدم.

وقال زيدان في حوار نشرته صحيفة «لوبوتيه» الفرنسية إنه «يعمل بكل جد ولديه كل مؤهلات النجاح في مجال كرة القدم»، ويلعب لوكا في مركز حراسة المرمى بقطاع الناشئين بفريق ريال مدريد الإسباني.

وأضاف اللاعب السابق: «حينما يتمتع شخص ما بكل المؤهلات فإن فرص النجاح أمامه تكون كبيرة، ولكن علينا الانتظار، فعمره فقط 16 عاما».

وعن مسألة اختيار لوكا لهذا المركز، قال زيدان: «حينما كان يصل للمنزل كان يلعب مع ابني الآخر إنزو الذي كان يضعه كحارس مرمى، وفي يوم ما أخبرني بأنه يحب هذا الأمر ويرغب في أن يصبح حارس مرمى حينما يكبر».