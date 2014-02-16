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إحالة «البرنس» وصبحي صالح و31 للجنايات لتحرضهم على القتل بالإسكندرية

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أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، الأحد، بإحالة القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية السابق، وصبحي صالح، عضو مجلس الشعب السابق، و31 متهما آخرين من أعضاء «الإخوان»، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الإسكندرية، لارتكابهم أحداث القتل العمد والتخريب والعنف والبلطجة والتجمهر، والتي اندلعت في محافظة الإسكندرية 3 يوليو من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص وإصابة 45 شخصا آخرين.

وتضمنت قائمة المتهمين 15 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، و18 متهما هاربا أمرت النيابة العامة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

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