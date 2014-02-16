«الداخلية»: «حادث طابا» تحول نوعي في العمليات الإرهابية

قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، إن «الإرهاب تجاوز الدين والإنسانية بكل الممارسات الإرهابية، وما يتم الآن من أعمال تنافي الإنسانية»، مضيفًا أن «الحادث تحول نوعي في العمليات الإرهابية، وقادرون على مواجهة كل المخططات».

وأضاف «عثمان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، على قناة «أم بي سي مصر»، مساء الأحد، أنه «تم التوجيه بوضع خطط أمنية لتأمين السياح وسيتم تغييرها حتى نواكب الأحداث، وربما يكون انتحاري وراء الحادث».

وأوضح أن «المعلومات الأولية تشير إلى زرع قنبلة أثناء وقوف الأتوبيس، ولكن جارٍ البحث الآن للتوصل إلى التفاصيل الدقيقة لما حدث، وتم تشكيل فريق عمل من أجل الوصول إلى حقيقة الجريمة وكيف تم تنفيذها؟».