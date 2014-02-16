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فينجر: أرسنال لم ينهار

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فينجر: أرسنال لم ينهار فينجر: أرسنال لم ينهار

يرفض أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال اعتبار فريقه منهارا بسبب التراجع في النتائج خلال شهر فبراير الذي يشهد مواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

أرسنال خسر صدارة الدوري الإنجليزي لصالح تشيلسي في فبراير، ويلعب يوم الأحد أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه بايرن ميونيخ يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال فينجر للصحفيين: "الناس تقول أن الفريق انهار، نحن تعرضنا لبعض الاحباطات فقط، فلو انهرنا لكنا في المركز العاشر في جدول الترتيب".

وأوضح "لم ننهار أبدا، فنحن دائما ننهي الموسم أقوياء فلو نظرت لعدد النقاط التي جمعناها في نهاية كل موسم سترى أننا لم ننهار من قبل رغم الاحباطات".

وأتم "لقد خرجنا مرتين أمام برشلونة، والموسم الماضي خرجنا بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض أمام بايرن.. فنحن لسنا محظوظين في قرعة دوري الأبطال".

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