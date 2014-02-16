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حكم سويدي لمباراة سيتي وبرشلونة

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حكم سويدي لمباراة سيتي وبرشلونة حكم سويدي لمباراة سيتي وبرشلونة

مدريد، (إفي): يدير الحكم السويدي جوناس اريكسون مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال الأوروبي، المرتقبة الثلاثاء المقبل في ملعب مدينة مانشستر.

ولم يدر اريكسون آية مباريات للفرقين في دوري الابطال هذا الموسم، الا أنه أدار مباراة البرسا أمام ميلان الإيطالي الذي أقيم في سان ماميس في ربع نهائي البطولة ذاتها في 2012 وانتهى بتعادل الفريقين سلبيا.

ولاقى حكم المباراة حينها انتقادات من المدير الفني السابق للبرسا، بيب جوارديولا، وقائد الفريق وقلب دفاعه كارليس بويول.

فيما يدير الحكم المجري فيكتور كاساي مباراة باير ليفركوزن الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في مدينة باي ارينا الألمانية في نفس الدور من البطولة القارية الثلاثاء.

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