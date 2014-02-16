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شيكابالا يخسر مع رديف سبورتنج لشبونة وسط حضور جماهيري من أجله

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شيكابالا يخسر مع رديف سبورتنج لشبونة وسط حضور جماهيري من أجله شيكابالا يخسر مع رديف سبورتنج لشبونة وسط حضور جماهيري من أجله

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب سبورتنج لشبونة في المباراة التي لعبها الفريق الرديف في دوري الدرجة الثانية البرتغالي يوم الأحد.

ولعب رديف لشبونة مع تونديلا وخسر بهدف ضمن الجولة 30 من دوري الدرجة الثانية في مباراة شارك فيها شيكابالا من أجل استعادة حساسية المباريات.

وشهدت المباراة حضور جماهيري من قبل جماهير سبورتنج لشبونة لمشاهدة اللاعب الأسمر بقميص الفريق لأول مرة.

ويخضع شيكابالا الذي انضم للشبونة في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي لبرنامج تأهيلي يتضمن مشاركة الفريق الرديف في دوري الدرجة الثانية.

وخرج نجم الزمالك السابق في الدقيقة 28 بعدما سقط بسبب الإصابة بعد تدخل عنيف.

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