وزير السياحة: كل مصابي انفجار طابا عولجوا في شرم الشيخ ولم يذهبوا لإسرائيل

أدان هشام زعزوع وزير السياحة الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء من خلال انفجار أتوبيس سياحي ونتج عنه عدد من القتلى والمصابين.

وأضاف في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الأحد من برنامج “مانشيت” قائلا “نأمل أن ما حدث لا يؤثر على العملية السياحية وقررت التواجد في مكان الحادث لحصول على معلومات دقيقة.

وأوضح زعزوع أنه سيقوم بزيارة المصابين في المستشفى لمتابعة حالاتهم الصحية مؤكدا أن الإصابات لم تكن خطيرة وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وسوف ألتقي بالمسئولين لبحث تداعيات الحادث.

وأكد الوزير على أن المصابون موجودين بمستشفى شرم الشيخ ولم يذهبوا لإسرائيل كما تردد وتابع حديثه قائلا “طلبت من وزير الداخلية الإطلاع على الخطط الأمنية ولا توجد دولة أمنة بنسبة 100% من خطر الإرهاب.