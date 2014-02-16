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الفولي:نقل جثمان لاعب التايكوندو التركي لبلاده خلال ساعات‎ إثر وفاته بسكتة قلبية

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الفولي:نقل جثمان لاعب التايكوندو التركي لبلاده خلال ساعات‎ إثر وفاته بسكتة قلبية الفولي:نقل جثمان لاعب التايكوندو التركي لبلاده خلال ساعات‎ إثر وفاته بسكتة قلبية

16 فبراير 2014 | 7:36 مساءً

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قال اللواء أحمد الفولى، رئيس اتحاد التايكوندو، أن جثمان اللاعب التركي اكباليك ثيثان الذي لقي مصرعه، اليوم سوف يتم نقله الي بلاده خلال ساعات من الآن.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لشرح أسباب وفاة اللاعب التركى سبشان اكباليك المشارك فى بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو، الذى توفى صباح اليوم.

حيث قال الفولي أن اللاعب خاض المباراة رقم 206 أمام بطل سلوفانيا ولم يحدث بينهم أى احتكاك وتفاجئ الجميع بسقوط اللاعب على الأرض، واتجه له كل من طبيب اللجنة المنظمة وطبيب الوطنى والطبيب الخاص به، وعملوا كدمات لتنشيط عضلة القلب، لكنهم لم يفلحوا فى ذلك.

تابع وفى الحال تم نقله إلى سيارة الإسعاف متجهين إلى مستشفى الأقصر، ولكن القدر سبق الجميع، حيث لقى مصرعه قبل وصوله إلى المستشفى.

وأشار الفولى إلى أن وفاة اللاعب جاء نتيجة سكتة قلبية، مؤكدا علي أن على ساجر نائب رئيس الاتحاد التركى أكد فى أقواله للنيابة العامة أن الوفاة ليس بها أى شبهة جنائية.

2014-02-16

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