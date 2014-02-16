بالفيديو والصور .. تامر حسني يغني فى لاس فيجاس

أحيا الفنان تامر حسنى أمس السبت 15فبراير ثانى حفلاته بالولايات المتحدة الأمريكية،وذلك فى لاس فيجاس.

> ويذكران تامر يقوم بجولة لتقديم 3 حفلات بالولايات المتحدة الأمريكية ، وبدأها يوم الجمعة الماضى في واشنطن ،ثم فى لاس فيجاس السبت 15 فبراير ، وتشاركه فى إحياء الحفلين نيكول سابا ، والتى تقدم مع تامر ايضا بطولة مسلسلة”فرق التوقيت”،و21 فبراير فى ديترويت .

> ويستكمل تامر جولته فى كندا ،ويحى يوم 22 فبراير حفلا فى تورنتو، وفى مونتريال 28 فبراير، ثم يعود إلى الولايات المتحدة للغناء فى دالاس بتكساس يوم 1 مارس.

> كما يشارك مع تامر باحياء حفلات الجولة المطرب اللبنانى هشام الحاج ويغنى بحفلى لاس فيجاس ودالاس ، وفى ديترويت يشارك اللبنانى جنيد ، والدى جى تامر يحيى.

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