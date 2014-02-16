الجيش اللبناني: سيارة «بعلبك» المفخخة بها 240 كيلوجراما من المتفجرات

قال الجيش اللبناني، الأحد، إن السيارة المفخخة التي ضبطها، فى وقت سابق، في منطقة بعلبك شرقي لبنان، تحتوي على ٢٤٠ كيلوجراما من المتفجرات موزعة في أجزاء السيارة كافة.

وأوضح، في بيان، أن زنة العبوة المضبوطة في السيارة حوالى 240 كيلوجراما من المواد المتفجرة نوع «سانتكس»، بالإضافة الى 10 كيلوجرامات من المواد السريعة الاشتعال، وقذيفتي مدفعية عيار 122 ملم.

وأضاف أن العبوة كانت موزعة في أجزاء السيارة كافة، وموصولة بفتيل صاعق طوله 200 متر، مع آلية تفجير لاسلكي وآلية توقيت، وأضاف الجيش أنه «عثر أيضا داخل السيارة على عدد من الحبوب المخدرة».

وكان الجيش أعلن، في وقت سابق، أنه تمكن من ضبط سيارة مفخخة في منطقة بعلبك شرق لبنان بعد الاشتباه بها ومطاردتها، وفرار سائقها.

وهذه السيارة هي الثالثة التي يضبطها الجيش اللبناني خلال أسبوع.