بالفيديو .. الزمالك يعود للانتصارات الإفريقية خارج الحدود بـ ' لمسة حازم '

عاد الزمالك للانتصارات الإفريقية خارج الحدود بعد عامين، وذلك بالفوز على دوان نيامي بإياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد بهدف سجله حازم إمام.

وعبر الزمالك إلى دور الـ32 بعد فوزه 3-0 بمجموع اللقائين، ليتأهل لمواجهة كابوسكورب الأنجولي.

وبدأ حازم إمام المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به أحمد حسام "ميدو" المدير الفني في الشوط الثاني مما ساهم في تغيير شامل في أداء الزمالك.

وجاء الهدف في الدقيقة 65 بعد انطلاقة من أحمد جعفر من الطرف الأيسر، حول كرة عرضية للمنطلق حازم إمام لمس الكرة في الشباك مباشرة. (شاهد الهدف)

ويعد الفوز هو الأول لميدو خارج مصر في مهمته في الإدارة الفنية للزمالك.

خارج مصر

وكان أخر انتصار للزمالك في دوري أبطال إفريقيا خارج الحدود، أمام المغرب الفاسي في أبريل 2012.

ومع اللعب خارج الحدود قد يواجه الفريق المصري تعنت تحكيمي، وهو ما حدث من الحكم الكاميروني.

والذي ظهر منه خطأ غريب تجاه محمود فتح الله مدافع الزمالك الذي تم جذبه من مهاجم دوان بشكل واضح، ولكن الحكم أمر باستئناف اللعب. (شاهده من هنا)

الشوط الأول، شهد تألق عبد الواحد السيد والذي أنقذ الزمالك بهدفين متتاليين.

الأول من صدة لرأسية خطيرة من مهاجم دوان بعد كرة عرضية، والثاني كان بعد كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء، أخطأ فتح الله في إبعاد الكرة ولكن حارس الزمالك ينقد على الكرة مانعا هدف مؤكد لدوان. (شاهده من هنا)

لمسة ميدو

في الشوط الثاني تغير شكل الزمالك خاصة بعد الدفع بحازم إمام، والذي خاض المباراة في موقع الجناح الأيمن.

الشوط الثاني شهد عدة فرص، منها تصويبة لنور السيد من خطأ على حدود منطقة الجزاء.

ثم انتعش الزمالك بعد الهدف الأول.

لاحت فرصة لعمر جابر بعد بينية من مؤمن زكريا، انفرد وسدد ولكن حارس دوان أبعدها.

الهجمة التالية لها من كرة عرضية من مؤمن زكريا يحولها أحمد علي (بديل جعفر) بالرأس تمر بجوار القائم.