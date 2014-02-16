بالصّور: سلافة معمار تتخلّى عن شعرها الأشقر من أجل "قلم حمرة"

تتواصل في لبنان عمليّات تصوير المسلسل السّوري "قلم حمرة"عن نص الكتابة يم مشهدي وإخراج حاتم علي، بطولة عابد فهد، سلافة معمار، منى واصف، كاريس بشّار، رامي حنّا، ديمة الجندي، ناظلي الرّوّاس..

الفنّانة سلافة معمار والتي تخلّت عن شعرها الأشقر لتظهر بشكل جديد بشعر أسود قاتم أضفى على ملامحها بعض القساوة والجدّيّة، تلعب شخصيّة"ورد"وهي كاتبة تحاول لملمة تفاصيل حياتها.

الفنّان السّوري رامي حنّا والذي انقطع عن التّمثيل فترة طويلة بسبب انشغاله بالإخراج، يلعب في العمل دور "حازم" الذّي يعاني من الرّوتين مع زوجته، ليقع بغرام امرأة أخرى مع تتابع الأحداث.

فيما تلعب الفنّانة ديمة الجندي دور"ﺑﺴﻤﺔ" زوجة "حازم"، التي تسعى لإرضاء زوجها وتكون إيجابيّة ومعه ولكن رغم ذلك يقعان في فخّ الحياة الزّوجية الرّتيبة المملّة.

أمّا الفنّانة الشّابة رغد المخلوف فتجسّد شخصية "نورا" وهي ناشطة سياسيّة، تتعرّض للاعتقال بسبب مواقفها وآرائها المعارضة للنّظام السّوري.

ويرصد العمل حياة الطّبقة الوسطى في سوريّا قبيل اندلاع الأزمة وأثنائها، والحال التي وصلت إليها بعد الأحداث الدّامية مصوّراً طموحات هذه الطبقة وأحلامها، والضّفّة التي وصلت إليها بعض أسرها في هذه الظروف الصعبة، كذلك يسلّط الضّوء على دور الأدباء والمثقّفين في الأزمة ومعاناتهم..

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