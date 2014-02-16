أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصّور: سلافة معمار تتخلّى عن شعرها الأشقر من أجل "قلم حمرة"

Google+ Print
بالصّور: سلافة معمار تتخلّى عن شعرها الأشقر من أجل "قلم حمرة" بالصّور: سلافة معمار تتخلّى عن شعرها الأشقر من أجل "قلم حمرة"

تتواصل في لبنان عمليّات تصوير المسلسل السّوري "قلم حمرة"عن نص الكتابة يم مشهدي وإخراج حاتم علي، بطولة عابد فهد، سلافة معمار، منى واصف، كاريس بشّار، رامي حنّا، ديمة الجندي، ناظلي الرّوّاس..

الفنّانة سلافة معمار والتي تخلّت عن شعرها الأشقر لتظهر بشكل جديد بشعر أسود قاتم أضفى على ملامحها بعض القساوة والجدّيّة، تلعب شخصيّة"ورد"وهي كاتبة تحاول لملمة تفاصيل حياتها.

الفنّان السّوري رامي حنّا والذي انقطع عن التّمثيل فترة طويلة بسبب انشغاله بالإخراج، يلعب في العمل دور "حازم" الذّي يعاني من الرّوتين مع زوجته، ليقع بغرام امرأة أخرى مع تتابع الأحداث.
فيما تلعب الفنّانة ديمة الجندي دور"ﺑﺴﻤﺔ" زوجة "حازم"، التي تسعى لإرضاء زوجها وتكون إيجابيّة ومعه ولكن رغم ذلك يقعان في فخّ الحياة الزّوجية الرّتيبة المملّة.

أمّا الفنّانة الشّابة رغد المخلوف فتجسّد شخصية "نورا" وهي ناشطة سياسيّة، تتعرّض للاعتقال بسبب مواقفها وآرائها المعارضة للنّظام السّوري.

ويرصد العمل حياة الطّبقة الوسطى في سوريّا قبيل اندلاع الأزمة وأثنائها، والحال التي وصلت إليها بعد الأحداث الدّامية مصوّراً طموحات هذه الطبقة وأحلامها، والضّفّة التي وصلت إليها بعض أسرها في هذه الظروف الصعبة، كذلك يسلّط الضّوء على دور الأدباء والمثقّفين في الأزمة ومعاناتهم..

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي