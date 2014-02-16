مجلة “تايم” الأمريكية: تفجير أتوبيس طابا السياحي إعلان حرب على الاقتصاد المصري

قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن تفجير أتوبيس طابا السياحي اليوم الأحد- الذي أسفر عن مقتل أربعة وإصابة 23- يمثل تصعيدا لنشاط الجماعات الإسلامية المتشددة في مصر.

وذكرت المجلة، تعليقا على حادث الأتوبيس- أنه حتى تفجير اليوم ظل المتشددون في شمال سيناء يقصرون هجماتهم على قوات الشرطة والجيش وبعض المنشآت الحكومية والذين اعلنت هذه الجماعات تكفيرهم وخاصة بعد ان شددت قوات الجيش من قبضتها على المنطقة بعد عزل الرئيس محمد مرسي.

وأشارت المجلة الامريكية الى ان تفجير اليوم غير كل شيء، واصفة التفجير بانه بمثابة إعلان حرب على الاقتصاد المصري والذي يعتمد بصورة رئيسية على السياحة.