مدرب دجلة: مواجهة بطل توجو صعبة

أكد هشام زكريا المدير الفنى لفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة أن مواجهة فريق الجمارك بطل التوجو ستكون صعبة فى ذهاب دور ال32 من بطولة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “الكونفدراليه” والمقرر لها أحد أيام 28 فبراير أو 1 و2 مارس .

وقال زكريا فى تصريح خاص لوكالة “ONA” :”إنه طالب عصمت قيون المدير الإدارى بتوفير مجموعة من السيديهات لبطل توجو لاسيما وأنه لا يعرف عنه أى شيئ.

وكان فريق الجمارك، قد تأهل لمواجهة وادى دجلة في دور الـ 32 ،وذلك بعد عبور فريق “اندستريل كامسار” بطل غينيا،إذ تعادل مع كامسار في غينيا بهدف لكل فريق، علماً بأن الذهاب انتهى لصالح الفريق التوجولي بثنائية نظيفة.