انتهت - الزمالك 1-0 دوان

متابعة حية ومباشرة لمباراة الزمالك ودوان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

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في الدقيقة 66 يسجل حازم إمام الهدف الأول بعد صناعة رائعة من أحمد جعفر، انطلاقة من الطرف الأيسر لجعفر،مررها بالعرض للمندفع حازم .. سجل في الشباك.

دفع ميدو بأول تغيير بسحب إسلام عوض والدفع بحازم إمام

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول .. دوان 0-0 الزمالك

ق46) عبد الواحد السيد ينقذ الزمالك من هدف مؤكد من خطأ فتح الله، كرة عرضية تمر بشكل غريب من فتح الله ينفرد مهاجم دوان ولكن عبد الواحد يتألق ويصد فرصة ثانية

ق30) ركلة حرة للزمالك من خارج منطقة الجزاء ترسل ولكن ضربة مرمى

- دوان يركز على أحمد سمير، يلعب خلفه دائما ويعتمد على الكرات العرضية

ق20) حتى الآن المباراة حائرة في وسط الملعب، إمتلاك الكرة لصالح دوان والزمالك يعاني من تدخلات عنيفة

ق18) لاعب دوان يخترق من الجبهة اليمنى، وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر

ق10) عبد الواحد يصد رأسية من لاعب دوان بعد كرة عرضية خطيرة، يتألق حارس الزمالك ويحولها إلى ركنية.

ق10) عبد الواحد يصد رأسية من لاعب دوان بعد كرة عرضية خطيرة، يتألق حارس الزمالك ويحولها إلى ركنية.

قناة النيل للرياضة كانت قد أكدت إذاعة مباراة الزمالك ودوان، وتأخرت الصورة نصف ساعة.