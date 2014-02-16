تواصل الاحتجاجات في العاصمة البوسنية

تواصلت الاحتجاجات في العاصمة البوسنية «سراييفو»، الأحد، إذ تجمع متظاهرون أمام المقر الرئاسي، وأغلقوا مفترق طريق يربط شارعين قريبين من المقر، ومنعوا مرور السيارات.

ويأتي ذلك في إطار الاحتجاجات التي انطلقت في مدينة «طوزلا»، شمال شرقي البوسنة والهرسك، في وقت سابق، وبدأت بنزول موظفي القطاع العام إلى الشوارع، و امتدت المظاهرات لاحقا إلى عموم البلاد.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المقر الرئاسي، هتافات معارضة للحكومة، وحملوا لافتات كتبوا عليها عبارات، من قبيل «البوسنة والهرسك الأولى في الفساد بأوروبا»، فيما لم تتدخل قوات الأمن، لتفريق الاحتجاجات التي اتسمت بالهدوء، وعدم إحداث شغب.