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المشيخة العامة للطرق الصوفية تدين حادث جنوب سيناء الإرهابي

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المشيخة العامة للطرق الصوفية تدين حادث جنوب سيناء الإرهابي المشيخة العامة للطرق الصوفية تدين حادث جنوب سيناء الإرهابي

أدانت المشيخة العامة للطرق الصوفية الحادث الإرهابى والذى وقع منذ ساعات فى طابا جنوب سيناء بتفجير الأتوبيس السياحى والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت المشيخة العامة فى بيان لها رفضها لتلك المحاولات الدنيئة والتى تنم على مرتكبيها ،واوصفةً هؤلاء الإرهابيين بـ”الخوارج” والذين لايعرفون دين ولا رحمة.

وأشار الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية إلى أن تلك المحاولات لن تنال من عزيمة المصريين والذين بدأوا خارطة الطريق ومازالوا يصرون على استكمالها لدحر قوى الشر والإرهاب لبناء الجديدة بلاعنف وقتل.

وقدم القصبى خالص تعازيه لأسر الضحايا والمصابين سواء من داخل مصر أو خارجها.

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