صبري فواز يؤكد تأجيل إفتتاح مسرحيته “اللى خايف يروح” بسبب أمطار الأمس

أكد الفنان صبري فواز تأجيل موعد إفتتاح مسرحيته الجديدة “اللي خايف يروح”،حيث كان من المفترض ان يتم مساء اليوم الاحد،و ذلك بسبب الامطار التى سقطت بالامس .

المسرحية سيتم عرضها بموعد أخر ،لم يحدد بعد،وستقدم على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ويدور العرض في إطار سياسي كوميدي، “كيف يتسبب مجموعة من الشباب المغمورين في ثورة شعب على حاكم ظالم”.

“اللي خايف يروح” من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، بطولة محمود عزب، مروة عبد المنعم، ضياء عبد الخالق، أماني البحطيطي، علي حمدي، عادل طلبة، أشرف عبد الفضيل، إضاءة يوسف أحمد، أشعار وألحان مجدي رشيدي، توزيع أحمد رمضان، استعراضات ضياء محمد، مخرج منفذ عدلي شحاتة، والعرض من تأليف إبراهيم الرفاعي، وإخراج صبرى فواز.