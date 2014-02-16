“رضوان” ينفى توقيع غرامات على لاعبيه بعد التعادل مع الداخلية

أعرب محمد رضوان المدير الفنى لفريق المقاولون العرب لكرة القدم عن سعادته البالغه بنتيجة التعادل التى حققه فريقه اليوم أمام الداخليه ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الأولى لدورى الممتاز لكرة القدم.

وقال رضوان فى تصريح خاص لوكالة “ONA” بعد المباراة :”إنه كان يتمنى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط حتى يتمكن من تصدر المجموعة الأولى خاصة وأنه يحلم بالتتويج بالبطولة هذا الموسم” ،نافياً أن يكون هناك غرامات مالية على اللاعبين بعد التعادل الثانى.

وأضاف المدير الفنى للمقاولون أنه رفض منح لاعبيه أجازة بعد المباراة وسيستأنف الفريق تدربياته غداً استعداداً لسموحة متصدر المجموعة الأولى.