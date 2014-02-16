أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“رضوان” ينفى توقيع غرامات على لاعبيه بعد التعادل مع الداخلية

Google+ Print
“رضوان” ينفى توقيع غرامات على لاعبيه بعد التعادل مع الداخلية “رضوان” ينفى توقيع غرامات على لاعبيه بعد التعادل مع الداخلية

أعرب محمد رضوان المدير الفنى لفريق المقاولون العرب لكرة القدم عن سعادته البالغه بنتيجة التعادل التى حققه فريقه اليوم أمام الداخليه ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الأولى لدورى الممتاز لكرة القدم.

وقال رضوان فى تصريح خاص لوكالة “ONA” بعد المباراة :”إنه كان يتمنى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط حتى يتمكن من تصدر المجموعة الأولى خاصة وأنه يحلم بالتتويج بالبطولة هذا الموسم” ،نافياً أن يكون هناك غرامات مالية على اللاعبين بعد التعادل الثانى.

وأضاف المدير الفنى للمقاولون أنه رفض منح لاعبيه أجازة بعد المباراة وسيستأنف الفريق تدربياته غداً استعداداً لسموحة متصدر المجموعة الأولى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا