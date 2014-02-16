مقتل أمير لـ”داعش” واعتقال مجموعة خاصة بتفخيخ السيارات في العراق

تعرض الفوج الأول للشرطة الاتحادية في محافظة صلاح الدين تعرض لهجوم مسلح من قبل مجموعة إرهابية، وردت الشرطة بقوة على المجموعة الارهابية، وقتلت خلال الاشتباكات “أميرا” في ما يسمى تنظيم ” داعش”مع ثلاثة من مرافقيه.

من جهتها أعلنت مديرية شرطة محافظة ديالى عن إعتقال مجموعة خاصة بتفخيخ المركبات تابعة لـ”داعش” شمال شرقي المحافظة، مؤكدة أن التنظيمات الارهابية باتت تعتمد أساليب حديثة في تفخيخ المركبات لزعزعة الأمن والاستقرار.

وقال مدير شرطة ديالى اللواء الركن جميل الشمري إن “قوة أمنية خاصة مرتبطة بالشرطة نفذت اليوم، عملية نوعية قرب منطقة حمرين (55 كم شمال شرقي بعقوبة)، أسفرت عن اعتقال مجموعة لتفخيخ السيارات تتألف من أربعة عناصر، لديهم خبرة واسعة في تفخيخ المركبات”.

ومن جانب آخر أكد مراسلنا أن انفجار سيارة مفخخة يقودها إنتحاري استهدف مديرية توزيع الكهرباء في مدينة الرمادي، أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود، وأضاف المراسل أن القوات الأمنية كانت تستخدم المبنى كمقر مؤقت.

وفي حادث منفصل قتل أحد شيوخ عشيرة العزه ونجله بهجوم مسلح في محافظة بابل، وذكر مراسلنا نقلا عن مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة على أحد شيوخ عشيرة العزاويين، علي كاظم ونجله في حي المحاربين وسط مدينة الحلة ما أسفر عن مقتلهما في الحال.