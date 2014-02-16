مدير أمن الإسكندرية يتفقد المناطق السياحية

قام اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بجولة ميدانية تفقد خلالها القوات، والدوريات الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بأنحاء المدينة، وتفقد المناطق السياحية الآتية ( منطقة القلعة – كوم الشقافة – عامود السوارى)، وذلك لتنشيط جميع الخدمات الأمنية، والسرية بهذة المزارات السياحية، وحثهم على شدة اليقظة، والجدية التامة.

كما قام سيادته بتفقد التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لتأمين الأفواج، والمزارات السياحية، وحث الجميع من ضباط، وأمناء، وأفراد، ومجندين، على بذل المزيد من الجهد، والتفانى فى العمل، لتحقيق المنظومة الأمنية فى تأمين الأفواج السياحية.