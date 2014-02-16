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إحباط تهريب 20 طن خام بترول بمنطقة وادي حجول بطريق القاهرة

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إحباط تهريب 20 طن خام بترول بمنطقة وادي حجول بطريق القاهرة إحباط تهريب 20 طن خام بترول بمنطقة وادي حجول بطريق القاهرة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بالسويس اليوم الأحد من ضبط السيارة رقم 8143 / 1503 نقل ومقطورة السويس، قيادة ” هانى . خ . ع “، 22 سنة، سائق، محملة بحوالي ” 20 ” طن من خام البترول حال قيامه بسرقة خام البترول من خط أنابيب البترول بمنطقة وادي حجول بطريق السويس القاهرة الصحراوي.

وقد تم استدعاء مسئول شركة أنابيب البترول ويدعي ” حمدي . أ . أ “، 39 أخصائي أمن بالشركة، والذي اتهم قائد السيارة المشار إليها بسرقة البترول الخام المملوك للشركة، بمواجهة قائد السيارة اعترف الأخير بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وإخطار اللواء خليل حرب مدير أمن السويس بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2014 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة عتاقة وجارى العرض على النيابة العامة.

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