أحمد الجربا في خنادق مقاتلي الجيش الحر في إدلب

زار رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا منطقة ادلب في شمال سورية يوم الجمعة (14 فبراير ) لإظهار تأييده لمقاتلي الجيش السوري الحر المعارض حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأثناء جولته في المنطقة، زار الجربا معرة النعمان وجبل الزاوية حيث تناول وجبة طعام مع المقاتلين وزار خنادق على جبهة القتال، وأظهرت لقطات فيديو نشرت على “يوتيوب” الجربا وهو يقوم بجولة على المقاتلين وفي الخنادق.

وقال الجربا “نراهم بالعين المجردة. الآن أنا أرى أن هناك قناص. أنا الآن أرى بالعين المجردة قوى النظام المجرم. ان شاء الله في هذه الفترة القادمة سنحرر جميع هذه المناطق بمعية اخواننا المجاهدين والثوار من هذه الزمرة الفاسدة التي عاثت بسورية فساداً على مدى 40 عاماً”.

ووصفت المعارضة السورية زيارة الجربا في نشرة صحافية بأنها زيارة هامة لتقييم التطورات على الأرض مباشرة.

وقال الجربا “أحس الآن ان نحنا مع الثوار نعيش ما يعيشون. الآن يشوفون ان القيادة السياسية ورئيس الائتلاف موجود معاهم وبينهم. وهذا أحسن شعور يعني وهذا الشيء الطبيعي.”