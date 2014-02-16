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المصريين الأحرار:حادث طابا يدفعنا لمطالبة العالم بإقرار الإخوان جماعة “إرهابية”

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المصريين الأحرار:حادث طابا يدفعنا لمطالبة العالم بإقرار الإخوان جماعة “إرهابية” المصريين الأحرار:حادث طابا يدفعنا لمطالبة العالم بإقرار الإخوان جماعة “إرهابية”

 

أكد المهندس إيهاب زكريا عضو الهيئة العليا بحزب “المصريين الأحرار” أن حادث تفجير الأوتوبيس السياحى بمدينة طابا يؤكد أن تنظيم جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى التى تسانده بدأ فى تغيير تكتيكاته باستهداف السياح الأجانب ،وأن ذلك يدفعنا لمطالبة دول العالم بالإقرار بأن الإخوان تنظيم “إرهابى” وخطره لن يتوقف على الحدود المصرية وأن المساندة التى يلقاها التنظيم تمثل خطراً على العالم وأن لا يجب تكرار نموذج القاعدة وأسامة بن لادن.

وقال زكريا:” إن الجماعات الإرهابية تستهدف إلحاق الضرر بألآف الأسر التى تعيش على السياحة والتى قرر الإرهابيون بفعلتهم الخسيسة عودتها للوراء مرة أخرى وهو ما يؤكد أن الإرهاب يستهدف جموع الشعب المصرى وليس فقط الجيش والشرطة”.

وأشار القيادى بحزب “المصريين الأحرار” إلى أن سوف تتجاوز الإرهاب ،كما حدث فى التسعينات فالأمم العريقة تزيدها الصعاب صموداً وإصراراً ومصر لن تنكسر.

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