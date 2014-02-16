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بالفيديو.. فرقة سلالم تنفي علاقثها بأغنية تبثها قناة “cbc extra” باسمها

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بالفيديو.. فرقة سلالم تنفي علاقثها بأغنية تبثها قناة “cbc extra” باسمها بالفيديو.. فرقة سلالم تنفي علاقثها بأغنية تبثها قناة “cbc extra” باسمها

نفت فرقة سلالم أي علاقة له بالحفل الذى بثته من يومين عرضت قناة CBC Extra ، عن حفل في الاسماعيلية، وقدم خلاله عرض موسىقي لاحدى الفرق ، وزعمت القناة في الشريط الخبري انها فرقة سلالم ، وهو ما ليس صحيحا.

وقالت الفرقة فى بيان لها سواء كان ما حدث غلطة من القناة، أو ان في فرقة منتحلة شخصيتنا، فهذا لا يصح ،لانه لا توجد غير فرقة سلالم واحدة في ومسجلة.

يذكران فرقة سلالم تكونت في عام 2005 ، وأعضائها هم علي محمد “جيتار “، “غناء”أسامة سعد الدين “جيتار” ، “دعم غناء”سيد عمرو ،جيوشى ” جيتار”،محمد جمال ،” غناء رئيسي”عز شهوان ،”باص جيتار”هاني ،بدير “طبول”، نبيل الشريف “درامز”

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