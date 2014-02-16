"معاريف" تزعم: الجيش الإسرائيلى نقل مصابين لمستشفيات تل أبيب بمروحياته

ذكر موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن السلطات المصرية أبلغت إسرائيل عزمها نقل مجموعة من المصابين لتلقى العلاج داخل مدينة إيلات لإصابتهم بإصابات بالغة.

وأضافت الصحيفة أن هيئة الإسعاف الإسرائيلية دفعت بمجموعة من سياراتها تجاه معبر طابا البرى من ناحية الجانب الإسرائيلي، كما خصص الجيش مجموعة من المروحيات لنقل المصابين جوًا إلى مستشفيات تل أبيب.

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