أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"معاريف" تزعم: الجيش الإسرائيلى نقل مصابين لمستشفيات تل أبيب بمروحياته

Google+ Print
"معاريف" تزعم: الجيش الإسرائيلى نقل مصابين لمستشفيات تل أبيب بمروحياته "معاريف" تزعم: الجيش الإسرائيلى نقل مصابين لمستشفيات تل أبيب بمروحياته

ذكر موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن السلطات المصرية أبلغت إسرائيل عزمها نقل مجموعة من المصابين لتلقى العلاج داخل مدينة إيلات لإصابتهم بإصابات بالغة.

وأضافت الصحيفة أن هيئة الإسعاف الإسرائيلية دفعت بمجموعة من سياراتها تجاه معبر طابا البرى من ناحية الجانب الإسرائيلي، كما خصص الجيش مجموعة من المروحيات لنقل المصابين جوًا إلى مستشفيات تل أبيب.

موضوعات متعلقة..
>تفجير "أتوبيس طابا" لحظة بلحظة.. مصر تدين التفجير الإرهابى.. وترفض طلبا إسرائيليا إدخال سيارات إسعاف للمنفذ.. وتجهيز طائرة لنقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ.. وموقع عبرى:"أنصار بيت المقدس" وراء الحادث

انفجار أتوبيس فى منفذ طابا بسيناء وتحرك سيارات الإطفاء لإخماد النار
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر