أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المراغي يقرر إرسال مذكرة عاجلة لوزارة الاستثمار بمطالب عمال طنطا للكتان

Google+ Print
المراغي يقرر إرسال مذكرة عاجلة لوزارة الاستثمار بمطالب عمال طنطا للكتان المراغي يقرر إرسال مذكرة عاجلة لوزارة الاستثمار بمطالب عمال طنطا للكتان

قرر جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، إرسال مذكرة عاجلة إلي وزارة الاستثمار باسم الشركة القابضة تتضمن مطالب عمال شركة طنطا للكتان الذين تظاهروا أمام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للمطالبة بحقوقهم .

جاء ذلك فى تصريح لرئيس اتحاد العمال عقب لقائه اليوم مع عمال شركة طنطا للكتان المتظاهرين أمام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بعد أن انتهت الجمعية العمومية للشركة القابضة بالأمس بدون تلبية مطالبهم والمتمثلة في تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ التي حصل عليها العمال بعودة الشركة للقطاع العام وإعادة العمال للشركة، وضخ الأموال في الشركة لتشغيلها .

كما وعد جبالي المراغي بإرسال مذكرات مماثلة حول مشاكل عمال شركتي غزل شبين والمراجل البخارية إلى وزارتى الاستثمار والقوى العاملة ، والمعتصمين أيضا داخل الشركة القابضة للكيماويات للمطالبة بحقوقهم .

وطالب العمال المعتصمين رئيس اتحاد العمال بالتدخل العاجل لتنفيذ مطالبهم .
> كما التقى رئيس الاتحاد مع وفد من العمال والمستشار القانوني للشركة القابضة عبدالنبي فرج للاتفاق على نص المذكرة التى يتقدم بها الاتحاد إلى وزارة الاستثمار بشأن حقوق العمال .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر