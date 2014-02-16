المراغي يقرر إرسال مذكرة عاجلة لوزارة الاستثمار بمطالب عمال طنطا للكتان

قرر جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، إرسال مذكرة عاجلة إلي وزارة الاستثمار باسم الشركة القابضة تتضمن مطالب عمال شركة طنطا للكتان الذين تظاهروا أمام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للمطالبة بحقوقهم .

جاء ذلك فى تصريح لرئيس اتحاد العمال عقب لقائه اليوم مع عمال شركة طنطا للكتان المتظاهرين أمام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بعد أن انتهت الجمعية العمومية للشركة القابضة بالأمس بدون تلبية مطالبهم والمتمثلة في تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ التي حصل عليها العمال بعودة الشركة للقطاع العام وإعادة العمال للشركة، وضخ الأموال في الشركة لتشغيلها .

كما وعد جبالي المراغي بإرسال مذكرات مماثلة حول مشاكل عمال شركتي غزل شبين والمراجل البخارية إلى وزارتى الاستثمار والقوى العاملة ، والمعتصمين أيضا داخل الشركة القابضة للكيماويات للمطالبة بحقوقهم .

وطالب العمال المعتصمين رئيس اتحاد العمال بالتدخل العاجل لتنفيذ مطالبهم .

> كما التقى رئيس الاتحاد مع وفد من العمال والمستشار القانوني للشركة القابضة عبدالنبي فرج للاتفاق على نص المذكرة التى يتقدم بها الاتحاد إلى وزارة الاستثمار بشأن حقوق العمال .