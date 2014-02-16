“البدوى” يستقبل السفير الهولندى بحزب “الوفد”

استقبل الدكتور السيد البدوى رئيس حزب “الوفد” اليوم الأحد بمقر الحزب جيرارد سيتجس سفير هولندا فى القاهرة، وخلال اللقاء طرح السفير الهولندى العديد من التساؤلات على الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد بشأن التطورات الحالية والمشهد السياسى الحالى فى مصر ، مؤكدا ً اهتمام بلاده بالتطورات فى مصر من دافع الصداقة التى تربط بين مصر وهولندا واهتمام بلاده باستقرار مصر.

من جانبه قدم السيد البدوى شرحا ً لرؤية حزب “الوفد” بشأن المشهد السياسى الحالى والتطورات السياسية الحالية فى مصر ،وكذلك رؤية الوفد لما يحدث على الساحة الدولية والإقليمية فى ظل المرحلة التاريخية التى تمر بها مصر حاليا ً.

وحضر اللقاء أيضا ً رافائيل فن كيباد نائب السفير الهولندى وحسن بدراوى وزير العلاقات الخارجية فى حكومة الوفد الموازية.